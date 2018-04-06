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Мать и сын сядут в тюрьму на 32 года за убийство почтальона в Екатеринбурге
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почта России, Почтальон (2017) | Фото: orensmi.ru

Сегодня Свердловской областной суд вынес приговор семье Рыжковых, которые убили сотрудницу "Почты России" в феврале 2017 года. Людмиле Рыжковой суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, а ее сыну Константину - 15 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, передает корреспондент Накануне.RU.

Также они должны будут выплатить 23 тыс. "Почте России", и в качестве морально вреда в пользу потерпевших с подсудимой женщины взыскали 1 млн руб., а с ее соучастника - 900 тыс. руб.

Обвиняемые ранее были взяты под стражу.

Напомним, что семью Рыжковых обвинили в совершении преступлений по статьям "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем" и "Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

По данным следствия, Рыжковы совершили преступление, чтобы поправить свое сложное материальное положение. Известно, что у семьи были большие долги. Доказано, что Рыжковы были в здравом уме, когда совершали убийство.

Ранее Рыжков свою вину не признал, а мать заявила, что не желала смерти почтальону, но у нее была личная неприязнь к ней. Однако злоумышленники заранее знали о том, что женщина принесет им пенсию в этот день и первой квартирой в доме в ходе доставки будет именно их жилище.

убийство почтальона, осмотр места происшествия(2017)|Фото: СКР Свердловской области

убийство почтальона, осмотр места происшествия(2017)|Фото: СКР Свердловской области

Фото с места убийства (архив)

Как Накануне.RU сообщало ранее, 17 февраля 2017 года мать и сын убили женщину в своей же квартире, когда она пришла выдать им пенсию. Они уже знали, что женщина-почтальон придёт в этот день и умышленно совершили преступление. После жестокой расправы злоумышленники забрали у пенсионерки 240 тыс. руб. и выбросили тело на лестничную площадку. Часть украденных у почтальона денег они потратили на погашение кредитов и долгов.

После заседания гособвинитель заявила, что суд согласился с предложенной квалификацией. Мать хотела защитить сына и пыталась всячески ему помочь при даче показаний. На прошлом заседании они принесли свои извинения потерпевшим. У Рыжковой действительно были проблемы с деньгами, а сын нигде не работал, у него психическое расстройство, но, как было отмечено на заседании, он был в своем уме, когда совершал преступление. Якобы подсудимый очень сильно зависим от своей матери, поэтому помог ей в совершении убийства. Как заявил уже в ходе суда адвокат подсудимой Василий Гречкин, Рыжкова несогласна с приговором, она не признает, что убила женщину.

суд по убийцам почтальона, дело Рыжковых(2018)|Фото: Накануне.RU

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06.04.2018 10:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.02.2018 12:49 Мск
В Екатеринбурге 19 февраля начнут зачитывать обвинительное заключение по делу об убийстве сотрудницы "Почты России"

Ранее 15.02.2018 10:56 Мск
В Екатеринбурге перед судом предстали пенсионерка и ее сын, подозреваемые в убийстве женщины-почтальона








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Мать и сын сядут в тюрьму на 32 года за убийство почтальона в Екатеринбурге
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