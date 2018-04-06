В Зауралье поймали сотрудника УФСИН, который пытался пронести на зону наркотики

Утром 5 апреля младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области попытался пронести на территорию лечебного исправительного учреждения наркотические средства в крупном размере.

Злоумышленника задержали при прохождении контрольно-пропускного пункта, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следствием решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.