Вместо мечети, против появления которой бунтовали пермяки, разобьют сквер

Власти Перми анонсировали появление сквера на Крылова,36в, где ранее могла появиться мечеть, против которой выступали местные жители, передает корреспондент Накануне.RU

"Разрешения на строительство мечети на участке по Крылова администрация не давала. Рассматриваются варианты строительства на этой территории сквера. 5 апреля по инициативе управления внешнего благоустройства относительно участка установлен статус территории общего пользования – скверы, бульвары", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Перми.

Под строительство соборной мечети региональному духовному управлению мусульман Пермского края бесплатно предоставлен в срочное пользование участок площадью 0,33 га по адресу бульвар Гагарина, 74а.

"Он расположен в территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства. Дан условно разрешенный вид использования земельного участка под "культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)"", - резюмировали в мэрии.

Напомним, о намерении построить мечеть по адресу Крылова, 36в власти объявили в январе 2016 г. Речь шла об участке площадью в 926 "квадратов". После серии пикетов власти изменили место строительства культового сооружения.