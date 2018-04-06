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Вместо мечети, против появления которой бунтовали пермяки, разобьют сквер
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Мечеть в Перми ЖК Данилиха (2018) | Фото: vk.com

Власти Перми анонсировали появление сквера на Крылова,36в, где ранее могла появиться мечеть, против которой выступали местные жители, передает корреспондент Накануне.RU
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"Разрешения на строительство мечети на участке по Крылова администрация не давала. Рассматриваются варианты строительства на этой территории сквера. 5 апреля по инициативе управления внешнего благоустройства относительно участка установлен статус территории общего пользования – скверы, бульвары", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Перми.

Под строительство соборной мечети региональному духовному управлению мусульман Пермского края бесплатно предоставлен в срочное пользование участок площадью 0,33 га по адресу бульвар Гагарина, 74а.

"Он расположен в территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства. Дан условно разрешенный вид использования земельного участка под "культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)"", - резюмировали в мэрии.

Напомним, о намерении построить мечеть по адресу Крылова, 36в власти объявили в январе 2016 г. Речь шла об участке площадью в 926 "квадратов". После серии пикетов власти изменили место строительства культового сооружения.

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06.04.2018 10:41 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
12:41 Екб


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Вместо мечети, против появления которой бунтовали пермяки, разобьют сквер
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