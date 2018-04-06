МВД: Братьям Магомедовым обвинение не предъявляли

МВД РФ опровергло предъявление обвинения совладельцам группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду.

"Появившаяся в СМИ информация о предъявлении Магомедовым обвинения не соответствует действительности", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, "у следствия для предъявления обвинения есть 45 суток".

Как сообщалось, владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Свою вину они не признают.