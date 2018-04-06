Консервативные силы Европы и России договорились о создании интеллектуальной сети обмена мнениями

Консервативные силы из Европы и России договорились о создании интеллектуальной сети, позволяющей сблизить позиции и объединить здоровые силы для противодействия стравливанию государств в условиях глобализма. Обсуждение механизмов борьбы современных государств за политический и экономический суверенитет началось на Московском экономическом форуме, а затем продолжилось в ходе отдельного заседания в рамках созданного по инициативе "Партии Дела" Международного консервативного клуба. Иностранные и российские политики, а также представители европейских органов власти и политических партий оценили ситуацию, в которой сегодня остро ставится вопрос о сохранении национальной идентичности. Подробности - в материале Накануне.RU.

Международный консервативный клуб был создан год назад, встреча единомышленников проходит в третий раз. На этом этапе участники клуба "нашли общие точки соприкосновения" и договорились в дальнейшем обмениваться идеями и материалами с их регулярной оценкой в формате встреч.

В работе клуба принимают участие представители интеллектуального сообщества и политического истеблишмента из Италии, Франции, Швейцарии, Сербии и других стран, которые выступают против принятия идей глобализма и мультикультурализма, являющихся, на взгляд членов клуба, "искусственными и в какой-то степени античеловечными".

"Мы готовы противопоставить мультикультурализму, который подразумевает унификацию всех наций, народов, народностей, этносов под одну гребенку, мультикультурность… Идея построения российского государства на основе взаимного уважения (все наши народности сохранили культуру, язык, религию), - это для нас естественно. Это наше умение сосуществовать с разными национальностями на одной территории может стать примером для Европы. Мы видим своей задачей организовать интеллектуальный дискурс на эту тему", - прокомментировал Накануне.RU секретарь Федерального Совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин.

Как подчеркивают участники клуба, сегодня человек, который не поддерживает ценности глобализации, в западном обществе является изгоем. При этом эксперты отмечают, что все больше людей стремятся противодействовать глобализму с целью сохранить свою цивилизационную уникальность и избежать "полного растворения национальных государств".

"Мы разделяем и поддерживаем стремление народов Европы сохранить свою национальную и культурную идентичность", - подчеркнул Лапушкин.

"Говоря о консерватизме, мы говорим о традиционных ценностях, культуре нашего народа, его сохранении, защите от внешнего влияния, зачастую агрессивного и не направленного на конструктив. И, в первую очередь, о нашем праве определять политику и путь развития нашего народа. События, связанные с давлением на Россию и провокациями против нашей страны, говорят о том, что мы находимся на правильном пути", - сказал он.

На заседании клуба, к слову, был упомянуто так называемое "дело Скрипаля", "раскачавшее" внешнеполитическую ситуацию в последние дни. Стоит отметить, что многие зарубежные политики, принявшие участие в работе структуры, негативно оценили реакцию на него властей Великобритании, за которой последовала серия высылок российских дипломатов.

Так, в ходе заседания осуждение позиции членов Евросоюза выразил депутат Европарламента, профессор геополитики Эмерик Шопрад. "Это серьезная ошибка, а не просто несправедливость, это опасно для мира", - прокомментировал он. Эксперт считает, что таким образом Великобритания хочет напоследок, перед выходом из ЕС, "оставить след в истории".

Солидарность с народом и правительством РФ по ситуации, связанной с инцидентом с Солсбери, выразил и сооснователь Ассоциации "Венето-Россия", кандидат антропологических наук миланского государственного университета "Бикокка", аналитик по геополитике в IsAG (Институте высших геополитических исследований и смежных наук) Элизео Бертолази. "Все члены Ассоциации категорически против позорной кампании обвинения и враждебности, которую Великобритания, США и другие страны НАТО возбудили против России на основе очевидной провокации, не указав никаких доказательств. Мы дистанцируемся от решения итальянского правительства, которое выслало из страны двух российских дипломатов", - сказал он.

Итальянский эксперт убежден, что этот выбор не представляет итальянский народ. "Надеемся, что новое правительство (Италии) сможет сменить курс, восстановить свой суверенитет и освободиться от поведения подчинения последних правительств в отношении атлантических держав", - отметил он.

Напомним, 4 марта в Италии прошли выборы правительства, которые, на его взгляд, показали потребность итальянского народа в изменениях. В том числе и в корректировке проводимой "под диктовку" США политики экономического сдерживания России. Бертолази, в частности, упомянул, что экономические санкции против России принесли эффект бумеранга со серьезным ущербом для всего итальянского экспорта России. С 2014 года страна потеряла 3 млрд евро в год.

"Оппозиция против России - это не только вопрос экономики или геополитики. Россия сегодня является оплотом защиты таких ценностей, которые Запад хочет аннулировать во имя глобализма", - сказал эксперт.

По его мнению, идеи "упразднения" самобытности народа и их культур в пользу нового мира "смертельно опасны для выживания европейского народа". Ученый считает важным вернуть интересы страны в центр политики, чтобы прекратить уничтожение производственной системы и суверенитета Италии.

Отметим, что членом Международного консервативного клуба является Джанлука Савоини, советник по международным делам партии "Лига" (экс-"Лига Севера"), взявшей в Италии парламентское большинство. Он не смог присутствовать на вчерашнем заседании клуба, однако передал приветственное слово от себя и от лидера партии Маттео Сальвини, которого сейчас называют самым перспективным претендентом на пост премьер-министра Италии.

Шопрад в свою очередь заявил, что многие европейские государства столкнулись с необходимостью противодействовать разрушению своей государственности в результате осуществления США своей геополитической стратегии.

"Утечка мозгов позволила США подняться и занять положение мирового лидера. Их мощь возникает от их научно-технического доминирования и благодаря их возможностям обеспечивать исследования и развитие денежными средствами… Они защищают свое господство, но их стратегия является неправильной. На протяжении десятилетий США стремились загнать те режимы, которые ей не нравились, в условия изоляции. Но к настоящему времени США стали карикатурой на самих себя, которые могут править только за счет грубой силы", - оценил положение Штатов профессор геополитики.

Участники клуба высказали критику в адрес западных лидеров, упрекнув их в слабости и неспособности к стратегическому всеобъемлющему видению.

Так, редактор внешнеполитического отдела палеоконсервативного журнала Chronicles (США), профессор политологии и международных отношений Срджа Трифкович предположил, что современному миру необходимы какие-то катастрофические события, которые приведут к делегитимизации западных элит. "Вот эти "Могерини" сегодняшнего дня должны исчезнуть. Такая катастрофа глобальная заставит миллионы людей пересмотреть свои взгляды, потерять иллюзии, связанные с прогрессом, и увидеть всю ложность новых течений, которые приходят на смену традиционным ценностям", - считает он.

Оценивая текущую ситуацию на международной политической арене, эксперты все чаще сравнивают ее с периодом начала Холодной войны 1950-х гг., когда отсутствовали ограничения, в том числе в гонке вооружений, и ни одна из сторон не знала, что может предпринять другая. Впрочем, мнения участников международного консервативного клуба на этот счет разделились. К примеру, Трифкович считает, что аналогия с Холодной войной уместна и, более того, даже не в полном объеме отражает это сходство. С тем, что обстановка сегодня еще хуже, чем во время Холодной войны, согласился и итальянский эксперт Бертолази. "Я не вспомню в то время такого уровня провокаций, который есть сегодня против России. Фактически вокруг границы РФ есть большое давление от военных сил НАТО… Во время Холодной войны этого не было", - считает он.

Другие убеждены, что ситуация меняется к лучшему, и преодолеть тягу США разрушить возможность появления многополярного мира возможно, выстроив мост между российскими и европейскими партнерами, в том числе с помощью экономического сотрудничества. В этом национальные европейские элиты крайне заинтересованы, уверен Алексей Лапушкин.

На то, что Россия не останется в "геополитическом одиночестве", позволяет надеяться и возрастающая роль здоровых сил в политическом процессе на Западе, отметил секретарь Федерального Совета "Партии Дела". "В большинстве стран есть серьезные политические силы, которые выступают. Это "Альтернатива для Германии", которая блестяще выступила на выборах, "Австрийская народная партия", получившая большинство голосов на выборах в 2017-м году, "Лига", которая победила на выборах Италии месяц назад», - привел пример он. Инициаторы создания дискуссионного клуба отмечают, что число сторонников политики защиты государственного суверенитета растет, и это поможет сдвинуть вопрос с мертвой точки.