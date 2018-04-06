Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе признана виновной Центральным районным судом Сеула и приговорена к 24 годам тюрьмы. Среди 18 пунктов обвинения значатся: разглашение государственной тайны, злоупотребление полномочиями, вымогательство и получение взяток.

Как передаёт ТАСС, оглашение приговора транслировалось корейским телевидением в прямом эфире. Адвокаты Пак Кын Хе могут в течение недели подать апелляцию.

Пак Кын Хе была арестована в марте прошлого года. Поводом для расследования стало то, что подруга детства президента Чхве Сун Силь, которую называют гадалкой и шаманкой, знакомилась с секретной информацией и вмешивалась в принятие политических решений на высшем уровне. Впоследствии также выяснились факты участия Пак Кын Хе в коррупционных схемах.

Импичмент Пак Кын Хе привёл к массовым беспорядкам в Сеуле, в ходе которых погибли несколько человек.