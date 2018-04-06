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Новости
06.04.2018 10:09 Мск (12:09 Екб)
экономика | В России
В Госдуму внесен проект закона об акционировании "Почты России"
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Почта России, Почта Банк (2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен проект закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности создаваемого акционерного общества. В проекте описаны условия реорганизации ФГУПа в непубличное акционерное общество, передает корреспондент Накануне.RU.
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Авторами проекта выступила группа депутатов, в том числе главы комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также сенаторы Совфеда.

Законопроектом предусматривается, что 100% акционерного общества будут принадлежать государству. Имущественный комплекс в полном составе будет передан в АО, сохранится и коллективный договор с работниками "Почты России". В формировании органов управления акционерного общества будут принимать участие органы госвласти, говорится в документе.

Почта России, машина(2018)|Фото: Накануне.RU

"В частности, назначение генерального директора общества входит в компетенцию совета директоров общества, члены которого назначаются Правительством Российской Федерации. Представляется, что участие Правительства в назначении органов управления Общества повысит уровень прозрачности деятельности общества, а также будет способствовать социальной направленности при оказании услуг связи населению", - отмечено в пояснительной записке.

Дополнительно предусматривается установление на уровне федерального законодательства гарантий несокращения числа отделений в результате реорганизации.

Авторы проекта указывают, что переход предприятия в конкурентное поле создаст условия, при которых большие объемы прибыли компании направляются на социальные функции; повысит степень ее ориентированности на работу с каждым конкретным потребителем; позволит использовать передовой опыт для удешевления ряда услуг; расширит географию оказываемых услуг.

Напомним, акционирование "Почты России" обсуждалось еще в 2010 г. Первый проект об акционировании ФГУП был внесен в Госдуму в 2014 г., но так и не был рассмотрен. Создание АО инициировало Правительство, в Минсвязи заверяют, что в текущем формате "Почта России" не является конкурентоспособной.

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06.04.2018 10:09 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:09 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.11.2017 09:30 Мск
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Ранее 07.11.2017 16:03 Мск
Закон об акционировании "Почты России" дошел до "нулевого чтения"








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В Госдуму внесен проект закона об акционировании "Почты России"
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