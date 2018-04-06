В Госдуму внесен проект закона об акционировании "Почты России"

В Госдуму внесен проект закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности создаваемого акционерного общества. В проекте описаны условия реорганизации ФГУПа в непубличное акционерное общество, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторами проекта выступила группа депутатов, в том числе главы комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также сенаторы Совфеда.

Законопроектом предусматривается, что 100% акционерного общества будут принадлежать государству. Имущественный комплекс в полном составе будет передан в АО, сохранится и коллективный договор с работниками "Почты России". В формировании органов управления акционерного общества будут принимать участие органы госвласти, говорится в документе.

"В частности, назначение генерального директора общества входит в компетенцию совета директоров общества, члены которого назначаются Правительством Российской Федерации. Представляется, что участие Правительства в назначении органов управления Общества повысит уровень прозрачности деятельности общества, а также будет способствовать социальной направленности при оказании услуг связи населению", - отмечено в пояснительной записке.

Дополнительно предусматривается установление на уровне федерального законодательства гарантий несокращения числа отделений в результате реорганизации.

Авторы проекта указывают, что переход предприятия в конкурентное поле создаст условия, при которых большие объемы прибыли компании направляются на социальные функции; повысит степень ее ориентированности на работу с каждым конкретным потребителем; позволит использовать передовой опыт для удешевления ряда услуг; расширит географию оказываемых услуг.

Напомним, акционирование "Почты России" обсуждалось еще в 2010 г. Первый проект об акционировании ФГУП был внесен в Госдуму в 2014 г., но так и не был рассмотрен. Создание АО инициировало Правительство, в Минсвязи заверяют, что в текущем формате "Почта России" не является конкурентоспособной.