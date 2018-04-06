Администрация Кирова израсходовала 9 миллионов, предназначенные для детских садов

5 апреля в департаменте образования администрации Кирова прошли обыски. Как сообщили представили пресс-службы СУ СКР региона, данные мероприятия были проведены в рамках расследования уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщает Федералпресс, по версии следствия, в период с 2015 по 2016 год неустановленные сотрудники департамента образования мэрии Кирова израсходовали бюджетные средства, предназначенные для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях. Предварительный ущерб бюджету муниципальному образованию составил не менее 9 млн руб.

В пресс-службе СУ СКР уточнили, что обыски были проведены с целью обнаружения документов, содержащих сведения о совершенном преступлении.

"В ходе обысков изъята необходимая документация, на основе которой назначена судебная бухгалтерская экспертиза. По результатам проведения экспертизы будет установлена конкретная сумма денежных средств, потраченных на цели, не соответствующие условиям их получения, а также должностные лица департамента образования МО "Город Киров" и подведомственных ему учреждений, допустившие нецелевое расходование денежных средств", – говорится в сообщении.