Чемпион UFC Конор МакГрегор попал в полицию после нападения на автобус с другими бойцами

Известный боец, чемпион организации UFC в легком весе Конор МакГрегор попал в полицию после нападения на автобус с участниками турнира UFC 223, среди которых был и российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Возможной причиной инцидента стад давний конфликт между Хабибом и другом МакГрегора, российско-ирландским бойцом Артемом Лобовым, передает корреспондент Накануне.RU.

Все началось несколько дней назад. Лобов, который должен был выступить на одном турнире с Нурмагомедовым, столкнулся с ним в коридоре отеля, где проживали все участники предстоящего в субботу шоу. Хабиб, который был со своим окружением, припомнил Артему, что тот нелестно отзывался о нем в одном из интервью. В итоге потасовки удалось избежать, Нурмагомедов лишь схватил Лобова за шею и посоветовал тому "забыть его имя".

Казалось, что инцидент исчерпан, но информация о произошедшем дошла до Конора МакГрегора, который дружит и тренируется вместе с Лобовым. Через сутки в "Барклай центр" в Бруклине, где проходили открытые тренировки и пресс-конференция участников UFC 223, прибыли несколько человек, в том числе и Лобов с МакГрегором. На парковке они подошли к автобусу, в котором находились бойцы, включая Хабиба и его окружение, и вызвали того "на разговор". Тот, впрочем, выходить не стал. Тогда разъяренная толпа начала бросать в автобус что ни попадя, разбив в итоге несколько стекол и ранив двух участников турнира: Рэя Борга и Майкла Кьесу. После этого вся компания села в автомобиль и скрылась.

После этого инцидента был немедленно выдан ордер на арест МакГрегора. В дальнейшем, по одним данным, полиция Нью-Йорка сумела вычислить и задержать ирландца, по другим, он сдался сам. Его доставили в участок.

В итоге UFC 223 лишился сразу трех боев: Кьесу и Борга не допустили из-за полученных травм, их соперникам не будут искать новых оппонентов. А Лобова, который должен был подраться с Алексом Касересом, сняли с турнира, по всей вероятности, за неспортивное поведение. Что касается выступления Хабиба, у которого запланирован поединок с Максом Холловеем, судьба этого боя пока неизвестна. Возможно, организация решит пойти на жесткие меры и отменит и его.

МакГрегор продолжает оставаться в участке. Пока никаких официальных обвинений ему не предъявлено.