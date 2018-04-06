Приговор директора уральской коммерческой организации, который обвинялся в покушении на похищение двух женщин, вступил в силу

В Свердловской области директор коммерческой организации, обвиняемый в покушении на похищение двух женщин с целью склонения одной из потерпевших к отказу от требований возврата долга, приговорен к лишению свободы, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

"По данным следствия, в 2015-2016 годах, в процессе предпринимательской деятельности, у обвиняемого образовался долг перед генеральным директором другой коммерческой структуры. Руководительнице этой фирмы обвиняемый задолжал, в общей сложности, более 600 тыс. руб. С целью склонить женщину к отказу от требований возврата долга, злоумышленник решил совершить похищение её и её взрослой дочери. Для реализации своего замысла обвиняемый обратился к ранее незнакомому мужчине, попросив его за денежное вознаграждение совершить похищение двух женщин. Мужчина согласился, но позже обратился в полицию с заявлением о готовящемся преступлении", - пояснили в ведомстве.

Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.