СМИ: Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей

Совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову.

По некоторым данным, перед задержанием братьев Магомедовых были проведены обыски по 70 столичным адресам, часть из которых оказалась недействительной. Источник агентства полагает, что это свидетельствует о том, что средства могли выводиться из компании через фирмы-однодневки.

Как сообщалось, владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 ("Мошенничество"), статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и статьей 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

