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Бывшего советника экс-главы Мурманской области, отбывающего наказание за хищения, обвиняют в мошенничестве
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Следственный комитет РФ (2012) | Фото:Накануне.RU

Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего советника экс-губернатора Мурманской области Геннадия Шубина, экс-депутата Мурманской областной думы Максима Нефедова, а также бывших руководителей управляющих компаний в сфере ЖКХ Кирилла Попова, Виталия Поборчего, Евгения Морозова, Николая Ерашкина. Об этом сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.
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В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК РФ (мошенничество, пособничество злоупотреблению полномочиями, злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2010-2011 годах руководители управляющих компаний в сфере оказания ЖКУ Шубин, Попов, Поборчий, Морозов и Ерашкин, действуя по предварительному сговору, искусственно увеличивали кредиторскую задолженность перед ГОУП "Кандалакшаводоканал" - оно снабжает население города Кандалакши Мурманской области холодной водой.

Обвиняемые, как полагают следователи, систематически не оплачивали оказанные услуги по холодному водоснабжению и канализации, а поступавшие от населения города денежные средства расходовали на иные цели по собственному усмотрению. "Этим они причинили ГОУП "Кандалакшаводоканал" ущерб на сумму более 18 миллионов рублей, что повлекло для потерпевшего тяжкие последствия в виде банкротства", - добавили в СК.

Кроме того, Нефедов и Шубин группой лиц по предварительному сговору в тот же период мошенническим путем похитили принадлежавший ООО "ТД "Ресурс Инвест" мазут в количестве более 6 тысяч тонн, после чего реализовали его и завладели вырученными от продажи денежными средствами в сумме более 100 миллионов рублей.

"Помимо этого Шубин, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, объявленным в международный розыск, путем обмана похитил выданные в качестве кредитов денежные средства ОАО "Сбербанк России" на общую сумму 820 миллионов рублей", - сообщили в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, Шубин в 2015 году был осужден за пять эпизодов хищений почти на два миллиарда рублей к 12 годам лишения свободы.

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06.04.2018 09:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:40 Екб


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Бывшего советника экс-главы Мурманской области, отбывающего наказание за хищения, обвиняют в мошенничестве
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