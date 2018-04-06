В Салехарде стая собак второй раз за неделю напала на школьника

В Салехарде стая собак напала на школьника. Мальчик смог забежать в магазин и спастись от животных, передает корреспондент Накануне.RU.

О налете стаи в полицию сообщили 5 апреля. Прибыв на место, следователи выяснили, что днем 12-летний мальчик шел в школу мимо магазина "Кентавр". Путь ему преградили бездомные собаки. Они напали на ямальца, и одно из животных вцепилось ему в предплечье, однако зимняя одежда спасла школьника от травмы. После этого другая собака укусила его за кисть, позже врачи диагностировали у него рваную ссадину руки.

Вырвавшись от стаи, мальчик забежал в магазин. После его доставили в больницу и оказали помощь, госпитализация не потребовалась. "Салехардской дирекции единого заказчика" направлено письмо с требованием предотвратить в будущем нападения бездомных собак на людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Напомним, 2 апреля на улице Щорса произошло другое, более серьезное нападение собак на ребенка. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки, когда его атаковали разъяренные псы. Возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы арктического региона. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование.