На Южном Урале главного бухгалтера МУПа будут судить за мошенничество

В Кунашакском районе будут судить главного бухгалтера МУП "Балык" - она обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемая в период с апреля 2014 по август 2015 года изготовила справки формы 2-НДФЛ, в которые внесла заведомо ложные сведения о том, что ее сын осуществлял трудовую деятельность в МУП и получил доход на сумму более 600 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После этого она направила указанные справки в налоговый орган. Затем злоумышленница составила и подала в налоговую инспекцию заявление от имени сына о предоставлении имущественного вычета в связи с приобретением жилья, на основании которого налоговой инспекцией на счет сына в качестве имущественного налогового вычета были перечислены денежные средства в сумме более 80 тыс. рублей.

Полученными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, возмещен обвиняемой в полном объеме.