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После стрельбы в Екатеринбурге один из участников инцидента написал заявление в полицию
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стрельба во дворе, улица Пушкина, Екатеринбург, конфликт (2018) | Фото: youtube.com

После вчерашней стрельбы в Екатеринбурге один из участников инцидента написал заявление в полицию. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Один из людей, находившихся в "Шкоде", написал заявление на водителя "Фольксвагена". Решение будет принято после получения судебно-медицинского заключения о степени тяжести причиненных травм", - уточнил полковник Горелых.

Напомним, стрельба на улице Пушкина в Екатеринбурге произошла из-за конфликта водителей. В четверг днем водитель автомобиля "Volkswagen Touareg" возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла "Scoda" с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли.

Ссора быстро переросла в драку, а затем сидевшие в чешской машине пустили в ход травматический пистолет, началась беспорядочная стрельба. Раненый в разные части тела водитель немецкой иномарки сумел дать отпор, причинив травму вооруженному сопернику.

Два участника конфликта в срочном порядке были доставлены в ГКБ №23, а третьего отвезли в райотдел.

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06.04.2018 09:40 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.04.2018 17:49 Мск
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Ранее 05.04.2018 15:40 Мск
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После стрельбы в Екатеринбурге один из участников инцидента написал заявление в полицию
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