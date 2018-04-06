Пермский край представлен во всех кластерах "Сколково"

Пермский институт прикладных исследований геосистем стал резидентом инновационного центра "Сколково". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, это позволит получать гранты от престижного фонда и вести совместные разработки с другими участниками федерального кластера "Космос".

Сотрудники нового резидента "Сколково" планируют развивать технологии дистанционного зондирования Земли – изучать поверхность планеты авиационными и космическими средствами, оснащенными различными видами съемочной аппаратуры. А также создать группы исследователей, способных решать широкий спектр тематических задач: от определения температуры воздуха в верхних слоях атмосферы до оценки рельефа дна водохранилища. Пермские ученые разработали программное приложение для борьбы с "черными лесорубами". Приложение позволит выявлять с помощью космических технологий факты незаконной рубки с точностью до дня. Оперативное получение данных позволит сотрудникам лесхозов быстро реагировать на изменения на лесосеках.

Теперь Пермский край представлен по всех пяти кластерах "Сколково". Включая институт прикладных исследований геосистем, в Сколково 14 резидентов от Пермского края. Семь из них представлены в IT-кластере, четыре – в кластере "Энерготех", и по одному в кластерах "Биомед", "Ядертех" и "Космос".

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что кластерные направления "Сколково"близки Пермскому краю.

"Цифровая экономика, промышленные технологии, биотехнологии — это те сферы, где Пермский край традиционно силен, нам действительно есть, что показать", - подчеркнул губернатор. Также глава региона отметил, что для региональных властей развитие IT-сектора — это основа стратегического развития. Именно поэтому уделяется большое значение регулярным стратегическим сессиям и совещаниям рабочих групп, на которых разрабатывается программа развития IT-индустрии Пермского края.