В Омске задержали рейс до Москвы: самолет повредили амбулифтом

Регулярный авиарейс в Москву авиакомпании "Сибирь" (S7) задержан в аэропорту Омска из-за повреждения лайнера А-321, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, вылет был запланирован в 07.05 (04.05 мск) в аэропорт "Домодедово".

"Причиной задержки вылета пассажиров к месту назначения послужило повреждение воздушного судна А-321 амбулифтом при погрузке в самолет пассажира с ограниченными возможностями передвижения", - пояснили в ведомстве.

Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения воздушного законодательства, контролирует соблюдение прав 136 пассажиров задержанного рейса.

28 марта в Домодедово задымился самолет "Сибири" Boeing 737-800. Лайнер, на борту которого находились 129 пассажиров и семь членов экипажа, выполнял рейс Москва - Новосибирск.

Уже в процессе разгона воздушного судна экипаж сообщил о задымлении в кабине, после чего было предпринято торможение. После инцидента пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, никто из них не пострадал.