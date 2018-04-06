"Среднеуральскую" птицефабрику проверят на наличие "тонны помёта на полях"

После обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских "Среднеуральскую" птицефабрику проверит департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, об этом депутат сообщил на свой странице в Facebook.

"Предприятие долгое время свозило тонны помета на поля под Верхней Пышмой. Из-за чего, как признали несколько ведомств, природе нанесен ущерб. Осталось специалистам провести ключевую проверку с отбором проб почвы и отходов, чтобы понимать масштабы экологической катастрофы. Исследования организуют сразу, как растает снег", - сообщил Альшевских.

Напомним, прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщениям СМИ о том, что на Среднеуральской птицефабрике якобы сливают неизвестные отходы в водоем, а ранее их оштрафовали за сброс сточных вод в болото Молебское.