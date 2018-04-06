На уральском предприятии "Евраза" пострадал рабочий: прокуратура организовала проверку

На Среднем Урале прокуратура проводит проверку в связи с несчастным случаем на производстве. Пострадал рабочий.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительным данным, 4 апреля в колесобандажном цехе АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" рабочий получил травму плеча при производстве работ на вале. Характер повреждений, полученных работником, а также степень их тяжести в настоящий момент устанавливаются. Уже направлены запросы в учреждение здравоохранения.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

Напомним, недавно суд Нижнего Тагила обязал "Евраз НТМК" выплатить своему бывшему работнику 320 тыс. руб. в качестве компенсации за полученное в период работы заболевание.