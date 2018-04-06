Times: Вещество для отравления Скрипаля произведено в Саратовской области

Британские спецслужбы назвали предполагаемое место производства вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила газета Times.

По данным издания, химическая лаборатория находится в военном научно-исследовательском институте в городе Шиханы Саратовской области.

Лондон представил эту информацию на брифинге, чтобы доказать союзникам причастность Москвы к отравлению Скрипаля и убедить их присоединиться к санкциям против России, отмечает газета. После этого совещания из 28 стран выслали 150 российских дипломатов, передает РИА Новости.

Напомним, 3 апреля специалисты британской лаборатории сообщили, что не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Позже Министерство иностранных дел Великобритании удалило сообщение в Twitter, в котором говорилось о безусловной причастности России к созданию нервно-паралитического газа "Новичок", использованного для отравления Скрипалей.