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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
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политика  |  комментариев: 5
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Новости
06.04.2018 08:56 Мск (10:56 Екб)
политика | За рубежом
Times: Вещество для отравления Скрипаля произведено в Саратовской области
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(2004) |

Британские спецслужбы назвали предполагаемое место производства вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила газета Times.
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По данным издания, химическая лаборатория находится в военном научно-исследовательском институте в городе Шиханы Саратовской области.

Лондон представил эту информацию на брифинге, чтобы доказать союзникам причастность Москвы к отравлению Скрипаля и убедить их присоединиться к санкциям против России, отмечает газета. После этого совещания из 28 стран выслали 150 российских дипломатов, передает РИА Новости.

Напомним, 3 апреля специалисты британской лаборатории сообщили, что не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Позже Министерство иностранных дел Великобритании удалило сообщение в Twitter, в котором говорилось о безусловной причастности России к созданию нервно-паралитического газа "Новичок", использованного для отравления Скрипалей.

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06.04.2018 08:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:56 Екб


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Times: Вещество для отравления Скрипаля произведено в Саратовской области
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