ФНС отстраняет конкурсного управляющего Машзавода им. Дзержинского

Федеральная налоговая служба ходатайствовала об отстранении конкурсного управляющего ФГУП "Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского". Заявление подано в рамках рассмотрения арбитражного дела о банкротстве предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Управление ФНС заявило, что конкурсный управляющий завода Александр Иванов "ненадлежащим образом исполняет свои обязанности" и попросила отстранить его. ФНС указала на утрату доверия конкурсному управляющему, следует из материалов дела. Налоговая настаивает на нарушении ст.134 закона о банкротстве, поскольку оплата НДФЛ и ПФ РФ во вторую очередь произведена конкурсным управляющим ЗиДа лишь за период с 20.12.2016 г., за период ранее этой даты оплата не произведена.

Общее собрание кредиторов уже нашло замену Иванову. На его место предложено назначить члена Союза СОАУ "Альянс" Игоря Кузнецова.

Однако прикамский арбитраж накануне не смог принять решение об отстранении Иванова, так как управляющий имеет допуск ФСБ к сведениям, составляющим государственную тайну. Суд обратился к органам госбесобасности для разъяснений. Очередное заседание суда состоится в мае.

Как сообщало Накануне.RU, ЗиД на протяжении 10 лет находится в процедуре банкротства, при этом предприятие выполняет гособоронзаказ. Краевые власти не исключали, что машзавод может быть интересен "Ростеху".