Лысьвенский металлургический завод реорганизует юрлицо

Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти



Региональные власти



Муниципальные власти



Собственники объектов ЧС



Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли



Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин



