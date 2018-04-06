Лысьвенский металлургический завод реорганизует юрлицо

ЗАО "Лысьвенский металлургический завод" (ЛМЗ) изменит форму собственности на общество с ограниченной ответственностью. Предприятие опубликовало сообщение на сервере раскрытия корпоративной информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Решение о реорганизации было принято на заседании совета директоров.
Ранее 100% активов группы ЛМК приобрел "Магнитогорский металлургический комбинат". В группу входят Лысьвенский металлургический завод и торговая компания ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ".
Лысьвенский металлургический завод - основная производственная площадка ЛМК. Завод – единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями.