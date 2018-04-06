Положение о противодействии коррупции в Югре отредактировано, чтобы не допускать нарушений

По требованию прокуратуры департамент строительства Югры скорректировал положение о противодействии коррупции, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе проверки следователи нашли нарушения в документе. Он не предусматривал требования о рассмотрении кадровой службой уведомлений госслужащих о ситуациях, которые может привести к конфликту интересов. Не было и перечня ответных решений, которые комиссия принимает по итогам рассмотрения уведомлений.

После протеста прокуратуры документ переписан, нарушения устранены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.