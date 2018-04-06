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Номера эконом-класса и "дом рыбака": в Югре выбрали лучшие проекты по развитию внутреннего туризма
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Россия, многонациональная страна, национальности, этнос, республики, этнография, малые народы, малая родина, Российская Федерация, большой этнографический диктант (2016) | Фото:

В Югре выбрали лучшие проекты по развитию внутреннего, въездного и этнографического туризма. 3 млн руб. разделили авторы проекта по созданию номеров эконом-класса в действующем гостевом доме "Вэл-Ком" и строительству "дома рыбака и охотника", сообщили Накануне.RU в департаменте промышленности округа.

Всего на грантовый конкурс было подано 17 заявок, и только два индивидуальных предпринимателя приняли участие в открытой защите. Они презентовали свои проекты совету по грантам на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма.

В итоге субсидию из бюджета автономного округа на реализацию проектов получили: индивидуальный предприниматель Андрей Кошутин – ему достались 2,5 млн руб. на создание дополнительных номеров эконом-класса при действующем гостевом доме "Вэл-Ком", и бизнесмен Леонид Вершков – на строительство "дома рыбака и охотника" ему выделят 500 тыс. руб.

"На данный момент у нас 12 номеров на 24 койко-места. Существует необходимость в дополнительных номерах эконом-класса для коллективных заявок - это спортивные команды, творческие коллективы, которые приезжают к нам в город для более дешевого размещения", - поделилась планами предприниматель из Советского района Нина Кошутина.

Стоит отметить, что главное условие конкурса – 50%-е софинансирование грантополучателя своего проекта.

Заместитель директора департамента промышленности Югры Александр Киселев сообщил, что предприниматели охотно участвуют в грантовых конкурсах.

"Ежегодно это какие-то новые новации, идеи. В этом году гостиничный бизнес. Причем, в плане туризма это развитие и отдыха, как спортивное рыболовство и охота", - заметил Александр Киселев, его слова приводит окружная телерадиокомпания "Югра".

Напомним, что финансовая поддержка внутреннего, въездного и этнографического туризма в Югре работает с 2010 г. В настоящий момент в регионе реализуют 14 проектов, получивших государственную грантовую помощь.

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06.04.2018 09:21 Мск | Анна Смирнова
11:21 Екб


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Номера эконом-класса и "дом рыбака": в Югре выбрали лучшие проекты по развитию внутреннего туризма
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