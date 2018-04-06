В Курганской области водитель "пятнашки" насмерть сбил пешехода

В Шумихинском районе Зауралья погиб пешеход.

По предварительной информации около 3.40 у дома №51 на улице Гоголя в Шумихе 29-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ-21150", допустил наезд на пешехода - 34-летнего мужчину, находившегося на проезжей части дороги без цели ее перехода, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

С места аварии пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.