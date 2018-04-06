В Югре столкнулись "КамАЗ" и "Фольксваген", пострадали четверо

В аварии на трассе в Октябрьском районе пострадали четыре человека, передает корреспондент Накануне.RU.

Столкновение "КамАЗа" и "Фольксвагена" произошло в 12.25 5 апреля на 197 км трассы "Югра". Водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу легковушке.

Различные травмы получили водитель и три пассажира немецкого автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.