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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 5
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть II В коридоре начали раздаваться крики избиваемых людей, это два "специалиста" поочередно заходили в каждую камеру и всех подряд били. Зашли и к нам, я узнал человека, который меня задерживал, он начал зверски руками и ногами избивать всех в камере...
05.04.2018
общество ;
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В Минобороны раскрыли, какую технику впервые покажут на Параде Победы
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репетиция парад победы красная площадь (2012) | Фото: Накануне.RU

В нынешнем году на Параде Победы 9 мая будет задействовано свыше 120 единиц военной техники и вооружения, в том числе новейшие образцы, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в интервью изданию "Красная звезда".
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По словам военного, который возглавит командование парадом на Красной площади, зрители парада увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", также бронированный корпусный автомобиль "Патруль".

"Терминатор-2", выставка, УВЗ, ADEX 2014(2014)|Фото: uvz.ru

"Конечно, - отметил Салюков, - наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 Мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "КоалицияСВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ".

Парад, 9 мая, Красная площадь, армата(2016)|Фото:

В параде примут участие 73 самолета и вертолета - по числу "победных" лет, сказал Салюков.

Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту160, Ту95МС, дальние бомбардировщики Ту22М3, самолеты-заправщики Ил78, военно-транспортные Ан124 и Ил76МД, истребители Су35С, Су30СМ, МиГ29, МиГ31, фронтовые бомбардировщики Су34 и Су24М, штурмовики Су25, вертолеты Ми26, Ми8, Ми28Н, Ка52, Ми24П.

По словам Салюкова, с 28 марта начались совместные тренировки парадных расчетов и механизированной колонны на парадной площадке в подмосковном Алабине.

С 9 апреля к тренировкам подключится воздушная составляющая военного парада - парадный строй авиации Воздушно-космических сил. Всего в Алабине пройдет 12 тренировок. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция военного парада на Красной площади - 6 мая.

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06.04.2018 08:23 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:23 Екб


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В Минобороны раскрыли, какую технику впервые покажут на Параде Победы
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