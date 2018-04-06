В Минобороны раскрыли, какую технику впервые покажут на Параде Победы

В нынешнем году на Параде Победы 9 мая будет задействовано свыше 120 единиц военной техники и вооружения, в том числе новейшие образцы, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в интервью изданию "Красная звезда".

По словам военного, который возглавит командование парадом на Красной площади, зрители парада увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", также бронированный корпусный автомобиль "Патруль".

"Конечно, - отметил Салюков, - наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 Мая за парадом на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "КоалицияСВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ".

В параде примут участие 73 самолета и вертолета - по числу "победных" лет, сказал Салюков.

Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту160, Ту95МС, дальние бомбардировщики Ту22М3, самолеты-заправщики Ил78, военно-транспортные Ан124 и Ил76МД, истребители Су35С, Су30СМ, МиГ29, МиГ31, фронтовые бомбардировщики Су34 и Су24М, штурмовики Су25, вертолеты Ми26, Ми8, Ми28Н, Ка52, Ми24П.

По словам Салюкова, с 28 марта начались совместные тренировки парадных расчетов и механизированной колонны на парадной площадке в подмосковном Алабине.

С 9 апреля к тренировкам подключится воздушная составляющая военного парада - парадный строй авиации Воздушно-космических сил. Всего в Алабине пройдет 12 тренировок. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция военного парада на Красной площади - 6 мая.