Курганец попытался взломать правительственный сайт Ярославля ради генерации биткоинов

В последнее время количество компьютерных преступлений, связанных с криптовалютой, растет. Биткоинами торгуют на биржах, колебания курса изучают ведущие финансовые аналитики, кто-то при помощи виртуальных средств делает целое состояние. Поэтому все чаще жертвами киберпреступников становятся не только владельцы электронных кошельков и инвесторы криптовалюты, но и частные компании или госструктуры, в офисных посещениях которых установлены мощные процессоры.

Незаконно использовать служебное оборудование правительства Ярославской области для личного майнинга решил и 21-летний житель Кургана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Поскольку для получения биткоинов требуется мощное оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, курганец начал подбирать пароль для взлома госсайта при помощи вредоносной программы. Компьютерную атаку - менее чем за час курганец осуществил свыше 114 тысяч попыток подбора пароля - обнаружили сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области и обратились в спецслужбу.

Сейчас возбуждено уголовное дело.