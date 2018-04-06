Строительная компания через суд вернула уральской пенсионерке 500 тысяч рублей

Прокуратура через суд обязала строительную компанию вернуть уральской пенсионерке 500 тыс. руб. Деньги были внесены для частичной оплаты стоимости квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, между 70-летней одинокой женщиной, не имеющей родственников в Нижнем Тагиле, и строительной фирмой был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома в Краснодаре, где проживает дочь заявительницы. В соответствии с условиями договора пенсионерка частично оплатила стоимость приобретенной квартиры в размере 500 тыс. руб. Спустя два года договор был расторгнут по соглашению сторон, однако условия соглашения о возврате ранее уплаченных денег организация не выполнила.

В интересах пожилой женщины прокуратура направила иск в суд о взыскании средств со строительной организации. В итоге 300 тыс. руб. были выплачены ответчиком добровольно, еще в ходе подготовки к рассмотрению гражданского дела.

В остальной части требования прокурора судом были удовлетворены. В пользу пенсионерки взысканы оставшиеся 200 тыс. руб.