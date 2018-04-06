Югорчане довольны качеством соцуслуг на 99,9%

Жители Югры на 99,9% удовлетворены качеством социальных услуг: таковы данные мониторинга, который провел методический центр развития социального обслуживания. Свой роль сыграло усиление социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые ожесточили конкуренцию на рынке социальных услуг. В том числе благодаря этому социальные службы улучшили качество работы, материально-технических возможностей и пересмотрели взаимоотношения с гражданами. Такая информация прозвучала на расширенном заседании коллегии департамента социального развития Югры, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Директор департамента соцразвития Светлана Давиденко рассказала об индивидуальном подходе к каждому гражданину: в прошлом году были разработаны 37,8 тыс. индивидуальных программ предоставления социальных услуг.

В стационарных организациях автономного округа развернуты 1 тыс. 147 койко-мест для постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Кроме того, в Югре продолжают развивать альтернативные формы ухода за гражданами пожилого возраста, которые направлены на продление жизни пожилых людей и инвалидов в привычной домашней обстановке.

За три года заметно увеличилось количество негосударственных поставщиков социальных услуг: с 16 в 2015 г. до 135 в 2017 г. Они оказали существенное влияние на рынок социальных услуг.

"Уровень удовлетворенности граждан качеством социальных услуг, по данным мониторинга, проводимого Методическим центром развития социального обслуживания, составил 99,9%, - сказала Светлана Давиденко. - Выход на рынок социального обслуживания негосударственных поставщиков обязывает социальные службы правильно формировать предложение социальных услуг, улучшать кадровые и материально-технические возможности, пересматривать стиль взаимоотношений с гражданами, что в итоге приводит к улучшению качества социального обслуживания".

В этом году департамент соцразвития планирует войти в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), продолжить совершенствование методики учета нуждаемости граждан. Новым направлением в 2018 г. станет развитие пилотного проекта социальных инноваций и поддержка социально ориентированных НКО.

Напомним, что практика Югры по привлечению негосударственных поставщиков в сферу социального обслуживания населения была признана лучшей на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития в субъектах РФ в номинации "Обеспечение доступности услуг в социальной сфере".

"Ценность проекта в его универсальности. Он предлагает единый механизм привлечения в социальную сферу негосударственных поставщиков. Задача, актуальная для каждой территории", - отметила губернатор Югры Наталья Комарова при получении награды на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По ее мнению, идея социально активного, социально ответственного бизнеса – уже не модное словосочетание, а тренд. Это идеальная почва для создания лучших практик и инициатив социально-экономического развития каждой территории.

"Мы очень часто обсуждаем способы улучшения условий для развития экономики в регионах, и очень часто звучит, что невозможно сделать рывок без поддержки федерального центра. Этот конкурс показывает, что все возможно, регионы придумывают такие великолепные практики – это означает, что у страны есть перспективы. Главный смысл этого конкурса – распространение лучших практик для того, чтобы все видели, что деньги на самом деле "лежат под ногами" и нужно использовать, прежде всего, тот потенциал, который у вас имеется", – отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Награда досталась Югре неслучайно: власти автономного округа уделяют повышенное внимание развитию социального предпринимательства. Так, Югра - первый регион в России, в котором реализуется проект "Социальные инвестиции", направленный на поиск инвесторов для реализации инициатив социальных предпринимателей. "Социальные инвестиции" позволяют авторам социальных проектов обеспечить финансирование и развитие своих проектов, а государству - применить инновационные подходы в решении социальных проблем и повысить качество социальных услуг.

Кроме того, в фонде поддержки предпринимательства Югры действует центр инноваций социальной сферы, который сопровождает представителей социально ориентированных НКО и обучает социальных предпринимателей.