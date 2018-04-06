В Сургутском районе муниципальное предприятие уличили в незаконном сбросе сточных вод в озеро

Прокуратура нашла нарушения в работе "Территориального объединенного управления тепловодоснабжения и водоотведения №1": предприятие загрязняло озеро сточными водами, передает корреспондент Накануне.RU.

Муниципальное предприятие при эксплуатации в сельском поселении Ульт-Ягун станции биологической очистки сточных вод сбрасывает в участок озера Сэгут-Лор сточные воды. Жидкость содержит хлориды, железо, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты и другие загрязняющие вещества. При этом сброс никак не регламентирован.

Следователи через суд потребовали исправить ситуацию. Решение вынесено в пользу истца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.