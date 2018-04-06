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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 5
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть II В коридоре начали раздаваться крики избиваемых людей, это два "специалиста" поочередно заходили в каждую камеру и всех подряд били. Зашли и к нам, я узнал человека, который меня задерживал, он начал зверски руками и ногами избивать всех в камере...
05.04.2018
общество ;
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В Сургутском районе муниципальное предприятие уличили в незаконном сбросе сточных вод в озеро
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сточные воды (2017) | Фото: septikvdome.ru

Прокуратура нашла нарушения в работе "Территориального объединенного управления тепловодоснабжения и водоотведения №1": предприятие загрязняло озеро сточными водами, передает корреспондент Накануне.RU.
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Муниципальное предприятие при эксплуатации в сельском поселении Ульт-Ягун станции биологической очистки сточных вод сбрасывает в участок озера Сэгут-Лор сточные воды. Жидкость содержит хлориды, железо, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты и другие загрязняющие вещества. При этом сброс никак не регламентирован.

Следователи через суд потребовали исправить ситуацию. Решение вынесено в пользу истца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

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06.04.2018 08:18 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
10:18 Екб


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В Сургутском районе муниципальное предприятие уличили в незаконном сбросе сточных вод в озеро
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