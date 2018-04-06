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05.04.2018
политика  |  комментариев: 5
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть II В коридоре начали раздаваться крики избиваемых людей, это два "специалиста" поочередно заходили в каждую камеру и всех подряд били. Зашли и к нам, я узнал человека, который меня задерживал, он начал зверски руками и ногами избивать всех в камере...
05.04.2018
общество ;
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56 ударов ножом. В Зауралье осудят мужчину за совершение жестокого убийства
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве собутыльника.
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8 января этого года обвиняемый в ходе ссоры с хозяином дома, где они распивали спиртное, нанес последнему не менее 56 ударов взятым на месте происшествия кухонным ножом в область шеи, туловища и конечностей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного убийства он завернул тело мужчины в палас и бросил в выгребную яму, расположенной на приусадебном участке дома потерпевшего.

Через две недели в полицию пришла мать обвиняемого - желая выгородить сына, она сказала правоохранителям, что убила мужчину. Однако в ходе оперативных мероприятий стало ясно, что убийца - ее сын. У женщины уже была судимость за совершение особо тяжкого преступления.

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06.04.2018 08:10 Мск | Михаил Белокрылов
10:10 Екб


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56 ударов ножом. В Зауралье осудят мужчину за совершение жестокого убийства
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