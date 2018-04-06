56 ударов ножом. В Зауралье осудят мужчину за совершение жестокого убийства

В Зауралье завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве собутыльника.

8 января этого года обвиняемый в ходе ссоры с хозяином дома, где они распивали спиртное, нанес последнему не менее 56 ударов взятым на месте происшествия кухонным ножом в область шеи, туловища и конечностей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного убийства он завернул тело мужчины в палас и бросил в выгребную яму, расположенной на приусадебном участке дома потерпевшего.

Через две недели в полицию пришла мать обвиняемого - желая выгородить сына, она сказала правоохранителям, что убила мужчину. Однако в ходе оперативных мероприятий стало ясно, что убийца - ее сын. У женщины уже была судимость за совершение особо тяжкого преступления.