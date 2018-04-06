Олег Дерипаска выдвинут в совет директоров "Норникеля"

Олег Дерипаска выдвинут в новый состав совета директоров "Норильского никеля". Информация опубликована компанией, передает корреспондент Накануне.RU.

В список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров от "Русала" вошли действующие члены: президент компании Владислав Соловьев, его советник Сталбек Мишаков и президент En+ Максим Соков. Также номинирован директор ACG Amur Capital Group Артем Волынец.

"Интеррос" Владимира Потанина выдвинул гендиректора компании Сергея Барбашева, его зама Алексея Башкирова, старшего вице-президента "Норникеля" Андрея Бугрова и вице-президента ГМК Марианну Захарову. Также номинирован независимый директор Гарет Пенни.

Кандидат совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова - глава CIS Investment Advisers Сергей Братухин, а независимым директором они предложили назначить главу компании Highcross Resources Ltd Роберта Эдвардса.

В качестве независимого директора в список включен независимый директор ЛУКОЙЛ и АФК "Система" Роджер Левелин Маннингс.

Как сообщало Накануне.RU, группа "Интеррос" закрыла сделку по приобретению 2,1% акций ГМК "Норильский никель" у Crispian Investments, входящей в группу Millhouse Романа Абрамовича. Компания Дерипаски подала иск в Высокий суд Лондона с требованием запретить сделку, назвав ее недействительной. Согласно договоренности сторон, очередные слушания в суде по иску алюминиевой компании состоятся 14-17 мая. В случае, если суд согласится с доводами "Русала", то сделки по продаже акций "Норникеля" структурой Абрамовича могут быть аннулированы.