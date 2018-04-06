РСТ утвердила тарифы на воздушные перевозки для шести муниципалитетов Югры

Фиксированные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" были установлены на заседании правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Тарифы действуют на внутрирайонных авиалиниях Октябрьского, Березовского, Белоярского и Кондинского районов. Как отмечают в РСТ, они устанавливаются на социально-ориентированном уровне. На удешевление перевозок из бюджетов районов выделяются субсидии. В 2018 году стоимость воздушных перевозок увеличится в пределах инфляции, рост не превысит 4%.

Ранее РСТ Югры утвердила тарифы на аналогичные услуги для Ханты-Мансийского (с ростом в пределах 4%) и Сургутского районов (без роста).

Стоить отметить, что вертолетные перевозки в этих муниципальных районах Югры осуществляются в труднодоступные населенные пункты, не имеющие круглогодичного автомобильного сообщения. В период весенней и осенней распутицы воздушный транспорт остается единственным способом сообщения для жителей отдаленных поселков автономного округа.