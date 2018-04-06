Ответственный за пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" останется под стражей

Кемеровский областной суд оставил под стражей Игоря Полозиненко, руководителя компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре 25 марта погибли 64 человека.

Как сообщает "Интерфакс", Полозиненко не присутствовал на заседании суда, однако с ним была обеспечена видеосвязь.

Защита просила изменить меру пресечения на основании того, что Полозиненко не пытался скрыться, сотрудничал со следствием и предоставил всю необходимую документацию.

Адвокаты также отмечали, что у жены подзащитного имеется болезнь и даже инвалидность. При этом диагноз не был обнародован из-за присутствия на заседании представителей СМИ. Также было объявлено, что у дочери мужчины тоже "серьезное заболевание".

Кемеровский областной суд в пятницу рассматривает жалобы на арест от обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне". Из семерых фигурантов дела только двое не стали подавать апелляции.

Как сообщалось, 28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей невиновности.

Также на два месяца были арестованы техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; Александр Никитин - сотрудник компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова; гендиректор компании-собственника Юлия Богданова.