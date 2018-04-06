Росимущество потребовало от госкомпаний отдать 50% прибыли

Росимущество направило письмо акционерным обществам с государственным участием, в котором информирует их о необходимости выплаты дивидендов за 2017 г. в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, если иное не установлено актами правительства.

Росимущество считает целесообразным до 10 апреля предварительно рассмотреть вопрос по размеру дивидендов и порядку их выплаты на профильном комитете совета директоров компаний, сообщает ТАСС.

В бюджете РФ на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. Прогноз Минфина по поступлениям в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний на 2019 г. составляет 425 млрд руб., в 2020 г. - 456 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, Министерство финансов России настаивает на выплате госкомпаниями дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО и в 2018 г.