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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 5
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть II В коридоре начали раздаваться крики избиваемых людей, это два "специалиста" поочередно заходили в каждую камеру и всех подряд били. Зашли и к нам, я узнал человека, который меня задерживал, он начал зверски руками и ногами избивать всех в камере...
05.04.2018
общество ;
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Новости
06.04.2018 07:50 Мск (09:50 Екб)
экономика | В России
Росимущество потребовало от госкомпаний отдать 50% прибыли
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Росимущество направило письмо акционерным обществам с государственным участием, в котором информирует их о необходимости выплаты дивидендов за 2017 г. в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, если иное не установлено актами правительства.

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Росимущество считает целесообразным до 10 апреля предварительно рассмотреть вопрос по размеру дивидендов и порядку их выплаты на профильном комитете совета директоров компаний, сообщает ТАСС.

В бюджете РФ на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. Прогноз Минфина по поступлениям в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний на 2019 г. составляет 425 млрд руб., в 2020 г. - 456 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, Министерство финансов России настаивает на выплате госкомпаниями дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО и в 2018 г.

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06.04.2018 07:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.03.2018 09:24 Мск
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Ранее 21.03.2018 13:45 Мск
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Росимущество потребовало от госкомпаний отдать 50% прибыли
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