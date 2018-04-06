В Свердловской области появился первый пострадавший от укуса клеща

На среднем Урале начался сезон передачи клещевых инфекций. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора региона, 4 апреля зарегистрирован первый случай укуса клеща на территории Нижнесергинского городского округа.

По прогнозам санитарных врачей, в этом году на Среднем Урале увеличится численность иксодовых клещей по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году сезон клещевых инфекций длился с 25 марта по 23 октября. Тогда за помощью обратились 29 тыс. 669 пострадавших от клещей, это в 2 раза выше уровня по Российской Федерации.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на необходимые меры предосторожности. Самым эффективным способом защиты от клещей является прививка.

Отметим, что на территории Свердловской области в учреждениях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" открыты пункты по приему клещей от населения для проведения исследований на возбудителей клещевых инфекций.

Напомним, что в апреле прошлого года было зафиксировано уже 42 пострадавших от укусов клещей