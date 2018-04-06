В Пыть-Яхе начальника производственной базы судят за падение рабочего с полувагона

В Пыть-Яхе начальника производственной базы судят за тяжелые травмы, которые его подчиненный получил во время разгрузки труб, передает корреспондент Накануне.RU.

Югорчанин пострадал 10 января. В тот день бригада стропальщиков и машинист крана разгружали вагон. В момент, когда кран поднимал груз, произошла раскачка металлических труб. Один из стропальщиков упал с полувагона и получил тяжелые травмы.

Следователи выяснили, что во время разгрузки начальник базы не контролировал соблюдение бригадой рабочих правил техники безопасности и охраны труда. Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.