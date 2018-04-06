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политика  |  комментариев: 5
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от издателя  |  комментариев: 2


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общество ;
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Официально. В Екатеринбурге подписан закон об отмене прямых выборов мэра
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куйвашев евгений владимирович губернатор свердловской области 2018 (2018) | Фото: Накануне.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге.

Закон о внесении поправок, регламентирующих избрание глав свердловских муниципалитетов, опубликован в "Областной газете", и вступит в силу через 10 дней после публикации, ориентировочно - 16 апреля.

Напомним, депутаты заксобрания Свердловской области одобрили поправки в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления", предложенный губернатором Евгением Куйвашевым. А на этой неделе депутаты городской думы хотели направить обращение в ЗакСО и спасать прямые выборы мэра, пока глава региона не поставил точку.

Другие новости по темам: прямые выборы мэра, Екатеринбург, приказ, Евгений Куйвашев
06.04.2018 07:43 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб


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Официально. В Екатеринбурге подписан закон об отмене прямых выборов мэра
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