"Арсенал" забил четыре мяча ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" разгромил московский ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА. Встреча, прошедшая в четверг на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 4:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Все голы были забиты в первом тайме. В составе лондонцев по два раза отличились Аарон Рэмзи и Александр Ляказетт. Армейцы сумели ответить точным ударом Александра Головина со штрафного.

Таким образом, столичный клуб практически потерял шансы на выход в полуфинал. Ответная игра состоится 12 апреля в Москве.

Напомним, перед матчем Российский футбольный союз призывал болельщиков ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов.