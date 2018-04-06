Специалисты ОЗХО провели инспекцию на территории России

Группа специалистов Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела инспекцию на территории России. Об этом сообщается в инфографике "Вооруженные силы Российской федерации за неделю", размещенной на сайте газеты "Красная Звезда" (официальный печатный орган Минобороны РФ).

Другой информации в инфографике не приводится.



Сообщение об инспекции ОЗХО в России появилось на фоне внеочередного заседания исполнительного совета организации, прошедшего в среду, 4 апреля. На заседании рассматривалось предложение России о проведении совместного с Британией расследования покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Российскую инициативу поддержали шесть стран (включая Россию), против проголосовали 15, 17 - воздержались.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несет Москва.