Общественники Екатеринбурга опасаются, что в День Победы чиновники снова забудут про транспорт для ветеранов

Чиновники столицы Среднего Урала начали подготовку мероприятий к празднику 9 Мая. Между тем, общественники опасаются, что власти снова забудут про транспорт для ветеранов - эта проблема, к сожалению, уже стала традиционной для Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в прошлом и позапрошлом годах организацией транспорта пришлось заниматься общественникам и даже сотрудникам прокуратуры.

"Если бы администрация города захотела, то с 21 апреля до 9 мая очень много времени, чтобы организовать и обзвон, и транспорт, - вспоминала тогда руководитель свердловской региональной молодежной общественной организации "МАЙ" Гузель Аиткулова. - Мы все это время надеялись, что все будет прекрасно, потому что нам пообещали. 5 мая мы на всякий случай решили обзвонить ветеранов и как в воду глядели: звоним одному, второму, третьему, четвертому, а никто никому ничего не предлагал".

В результате общественники сами обзвонили всех ветеранов, сформировали экипажи и отвезли ветеранов на парад. К решению проблемы подключилась прокуратура Екатеринбурга, которая согласилась предоставить транспорт с пропуском для доставки ветеранов, а также частная транспортная компания.

Как заявил Накануне.RU пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов, в этом году подобных накладок не будет.

"В День Великой Победы все будет направлено на создание максимального комфорта ветеранов при просмотре парада, - подчеркнул Карманов. - Администрация города Екатеринбурга осуществляет организацию централизованного трансфера и обеспечивает доставку организованной группы ветеранов на Парад Победы, а также на митинг на Широкореченский мемориал. Если ветеран принимает решение приехать с кем-то из родственников на личном автомобиле, то специально для этого будет обозначен маршрут и определено место для стоянки, на которой почетных гостей будут встречать волонтеры и дежурные отряда "Каравелла". Сейчас ведутся переговоры с силовыми ведомствами. Пройти на Парад Победы с ветераном может один сопровождающий. Предполагается, что сотрудники полиции будут пропускать личные автомобили с ветеранами, но возможность заехать будет по определенному маршруту следования".

По словам Гузели Аиткуловой, ей очень хочется верить в эти слова представителя городской администрации.

"В прошлые годы перед праздником Победы нам тоже говорили, что все будет организовано, давали надежду, но вышло иначе, - напомнила общественник. - Поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы в этом году проконтролировать ситуацию. Очень надеемся, что чиновники учтут прежние уроки, и на этот раз все пройдет без сбоев".