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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 5
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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Новости
06.04.2018 06:48 Мск (08:48 Екб)
политика | В России
Посол США Хантсман остался без переводчика
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новый посол США в России Джон Хантсман (2017) | Фото: eurorussians.com

Рано утром в четверг посольство США в Москве покинули 60 американских дипломатов, высланных из России в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном.
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Автобусы начали стягиваться к зданию посольства США в четыре часа утра. Территорию дипмиссии они покинули в 6:30. Из России дипломаты улетели на специальном чартерном рейсе.

В группу 60 высылаемых сотрудников посольства вошел весь отдел политики, включая его руководителя Криса Робинсона. Как сказано на сайте дипмиссии, "политический отдел занимается доведением до сведения правительства РФ позиции США по вопросам внешней политики и безопасности, а также информирует Вашингтон об основных положениях внешней и оборонной политики России". "Кроме того, сотрудники политического отдела проводят анализ и дают заключения относительно важных событий и направлений российской внутриполитической жизни (включая выборы, деятельность политических партий, вопросы отношений между центром и регионами, положение СМИ, вопросы соблюдения прав человека) в свете их влияния на российско-американские отношения",— уточняется в описании. В структуру отдела входят три группы: по вопросам внешней политики, по военно-политическим вопросам и по вопросам внутренней политики.

Под высылку попали все — и те, кто занимался Украиной и Сирией, и те, кто курировал вопросы стратегической стабильности,— говорит один из собеседников, близких к Госдепу.— Не знаю, на кого посол теперь будет опираться". Другой американский источник назвал решение Москвы о высылке всего отдела политики "несправедливым". Помимо этого, по его словам, посол лишился своего личного переводчика. Ранее СМИ сообщали, что в группу высылаемых дипломатов вошла пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.

При этом источники в госструктурах РФ заверили: все высланные из России американцы "на самом деле работали в ЦРУ, АНБ и разведывательном управлении Министерства обороны США". В Госдепартаменте это отрицают, пишет газета "Коммерсант".

Напомним, 26 марта США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.

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06.04.2018 06:48 Мск | Денис Линов
08:48 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 08:36 Мск
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Посол США Хантсман остался без переводчика
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