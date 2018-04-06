В Нижнем Тагиле выпустили из под стражи оперативников, обвиняемых в смерти задержанного

5 апреля Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отказался удовлетворить ходатайство следователя и смягчил меру пресечения для трех полицейских, обвиняемых в избиении и смерти задержанного Станислава Головко.

Как сообщили Накануне.RU в правозащитной организации "Зона права", вместо заключения под стражу, где они находились пять месяцев, оперативникам Анатолию Быкову, Егору Ялунину и Дмитрию Панову (сыну бывшего зампреда райсуда) назначен домашний арест сроком на два месяца. "По моим данным, прокуратура, которая также просила продлить срок содержания в СИЗО для сотрудников полиции, намерена обжаловать решение райсуда в Свердловском областном суде", - сообщил адвокат Алексей Бушмаков, который по инициативе "Зоны права" представляет интересы Екатерины Головко - сестры погибшего.

Оперуполномоченные ОП №17 МУ "Нижнетагильское" Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин проходят по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий".

Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов избили задержанного Станислава Головко. От множественных травм головы и "контакта с тупым предметом" он скончался в больнице.

На трупе были зафиксированы 26 ран от ударов тупым предметом, девять сломанных ребер, проломленная в трех местах лобная кость, раздробленные пальцы на ногах и руках.

За пять месяцев следователи допросили 75 свидетелей, провели экспертное исследование и сейчас ждут результатов еще одной экспертизы. После этого оперуполномоченным будет предъявлено окончательное обвинение. Срок предварительного следствия заканчивается в июне 2018 года.

Напомним, причастность сотрудников правоохранительных органов к совершению тяжкого и особо тяжкого преступлений подтверждается показаниями самих полицейских, данными ими ранее в качестве свидетелей, и очевидцев, результатами судебно-медицинской экспертизы и т.д. Так, в своих показаниях один из обвиняемых умышленно скрыл факт того, что осуществлял "оперативную работу" с погибшим 28 сентября, указав, что впервые увидел его лишь 30 сентября.