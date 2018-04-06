Екатеринбург вошел в ТОП-5 самых дорогих городов России

Сайт объявлений Avito и РБК составили "индекса благосостояния" – сравнительный показатель стоимости жизни в 26 крупнейших городах России.

Согласно исследованию, уровень цен в Екатеринбурге вырос относительно прошлого года и оказался выше среднего. По итогам года столица Урала вошла в топ-5 дорогих городов: значение индекса в Екатеринбурге составило 116 пунктов, что на 16 пунктов выше среднего показателя по городам-участникам исследования. За год стоимость жизни в городе выросла: "индекс благосостояния" поднялся на 5 пунктов.

В целом стоимость жизни выросла в 14 городах, снизилась – в 10. Сильнее всего индекс упал в Барнауле (-6), Воронеже (-6) и Перми (-5), а максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге (+11) и Красноярске (+10). В Иркутске и Омске значение индекса осталось на уровне 2017 года. Топ дорогих городов, как и годом ранее, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а самые дешевые города – Ульяновск и Оренбург.

"Индекс благосостояния" показывает, как отличаются цены на одни и те же товары и услуги в разных городах: чем выше значение индекса, тем выше стоимость жизни.