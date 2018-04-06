Сбербанк отрицает заражение вирусом смартфонов его клиентов

Информация о массовом заражении вирусом смартфонов клиентов Сбербанка России не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. Там отметили, что распространенная информация - это "фейковая новость от компании, которая основной целью, видимо, ставит собственную рекламу, предлагая в этой же статье собственный антивирусный продукт".

"Все клиенты Сбербанка надежно защищены средствами, разработанными в "Лаборатории Касперского". Сбербанк готов и в дальнейшем надежно защищать своих клиентов и оставляет за собой право доказать несостоятельность публикации в судебном порядке", - подчеркнули в Сбербнке.

5 апреля компания Dr.Web сообщила, что ее сотрудники зафиксировали распространение нового вируса Android.BankBot.358.origin, атакующего телефоны на базе Android клиентов Сбербанка России. Заявлялось, что якобы вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп. По оценке Dr.Web, ущерб от "вредоноса" может превысить 78 млн руб., заражены уже 60 тыс. мобильных устройств, сообщает "Интерфакс".