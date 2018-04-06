Постпред РФ при ООН: Происходящее вокруг "дела Скрипаля" - "зазеркалье"

Антироссийская кампания, развернутая вокруг "дела Скрипаля" - это "зазеркалье".

Об этом после заседания Совета Безопасности ООН сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. "Для нас было важно высказать то, что происходит, - подчеркнул он, подводя итоги заседания СБ, созванного по требованию России. - То, что сейчас происходит, - это не беспредел, это запредел, это зазеркалье. Ничего нового от наших коллег мы не услышали: они повторяют свою старую песню о том, что мы должны признаться и покаяться, и все будет хорошо. Никаких доказательств, фактов не предоставляется, выдают за таковые свои домыслы".

"Вы знаете, что на поверхность с трудом пробиваются ростки правды, - продолжал он. - Сейчас, слава богу, в более-менее хорошем состоянии Юлия Скрипаль. Это - ключевой свидетель на самом деле, и мы рассчитываем, что она прольет какую-то информацию на это темное, темное и мутное дело. Мы недаром требуем к Юлии Скрипаль консульского доступа, поскольку она является ключевым свидетелем".

По словам российского дипломата, ранее в четверг британский постпред при ООН заявила, что "запрос о [консульском] доступе к Юлии Скрипаль поступил и сейчас британская сторона рассматривает возможность предоставления такого доступа на основании согласия самой Юлии Скрипаль".

Василий Небензя отверг утверждения британской стороны относительно того, что все предпринимаемые Лондоном шаги якобы соответствуют конвенции ООН по химическому оружию и подчеркнул, что это неправда. "Они пошли по лукавой статье конвенции, которая говорит совсем не о том и применяется совсем не так, как они говорят. Они должны были, по-хорошему, задействовать статью девятую конвенции, где есть пункт второй о сотрудничестве заинтересованных стран в решении всех тех вопросов, которые вызывают у них озабоченность. Этого не произошло", - объяснил дипломат, сообщает ТАСС.

Как ранее Накануне.RU, ранее Василий Небензя назвал "дело Скрипаля" "мутной историей" Великобритании.