Постпред РФ при ООН: Происходящее вокруг "дела Скрипаля" - "зазеркалье"

в этот день
06.04.18
04:30
В Екб.06:30
Минэкономразвития РФ предложили преобразовать в Госплан
Новосибирский мэр-коммунист готовится "пойти на губернатора"
Протестные акции ослабили позиции губернаторов, но усилят роль полпредств
Главное
Убийцу "беркутовцев" амнистируют на Украине

Тема дня
"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1245



Новости
06.04.2018 03:43 Мск (05:43 Екб)
политика | В России | За рубежом
Постпред РФ при ООН: Происходящее вокруг "дела Скрипаля" - "зазеркалье"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Василий Небензя (2017) | Фото: gosnovosti.com

Антироссийская кампания, развернутая вокруг "дела Скрипаля" - это "зазеркалье".
Читайте также:

Об этом после заседания Совета Безопасности ООН сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. "Для нас было важно высказать то, что происходит, - подчеркнул он, подводя итоги заседания СБ, созванного по требованию России. - То, что сейчас происходит, - это не беспредел, это запредел, это зазеркалье. Ничего нового от наших коллег мы не услышали: они повторяют свою старую песню о том, что мы должны признаться и покаяться, и все будет хорошо. Никаких доказательств, фактов не предоставляется, выдают за таковые свои домыслы".

"Вы знаете, что на поверхность с трудом пробиваются ростки правды, - продолжал он. - Сейчас, слава богу, в более-менее хорошем состоянии Юлия Скрипаль. Это - ключевой свидетель на самом деле, и мы рассчитываем, что она прольет какую-то информацию на это темное, темное и мутное дело. Мы недаром требуем к Юлии Скрипаль консульского доступа, поскольку она является ключевым свидетелем".

По словам российского дипломата, ранее в четверг британский постпред при ООН заявила, что "запрос о [консульском] доступе к Юлии Скрипаль поступил и сейчас британская сторона рассматривает возможность предоставления такого доступа на основании согласия самой Юлии Скрипаль".

Василий Небензя отверг утверждения британской стороны относительно того, что все предпринимаемые Лондоном шаги якобы соответствуют конвенции ООН по химическому оружию и подчеркнул, что это неправда. "Они пошли по лукавой статье конвенции, которая говорит совсем не о том и применяется совсем не так, как они говорят. Они должны были, по-хорошему, задействовать статью девятую конвенции, где есть пункт второй о сотрудничестве заинтересованных стран в решении всех тех вопросов, которые вызывают у них озабоченность. Этого не произошло", - объяснил дипломат, сообщает ТАСС.

Как ранее Накануне.RU, ранее Василий Небензя назвал "дело Скрипаля" "мутной историей" Великобритании.

Другие новости по темам: дело Скрипаля, отравление, ООН
06.04.2018 03:43 Мск | Денис Линов
05:43 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 01:58 Мск
Василий Небензя назвал "дело Скрипаля" "мутной историей" Великобритании

Ранее 05.04.2018 14:54 Мск
"Россия 1" обнародовала запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой

Ранее 05.04.2018 11:03 Мск
Захарова назвала удаленный твит британского МИД "пробиркой позора"

Ранее 05.04.2018 01:26 Мск
В МИД Британии раскритиковали предложение России провести совместное расследование по "делу Скрипаля"

Ранее 05.04.2018 00:36 Мск
Британский МИД удалил сообщение о причастности России к "Новичку"

Ранее 04.04.2018 01:27 Мск
Путин сообщил, что похожие на "Новичок" вещества могут производить в 20 странах

Ранее 03.04.2018 20:24 Мск
Великобритания не смогла установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь

Ранее 29.03.2018 22:24 Мск
В Солсбери Юлия Скрипаль пошла на поправку - она пришла в сознание

Ранее 29.03.2018 08:46 Мск
СКР попросил помощи у Великобритании в расследовании покушения на Юлию Скрипаль

Ранее 29.03.2018 08:03 Мск
СМИ: Великобритания может запретить продажу российских евробондов на бирже Лондона

Ранее 29.03.2018 01:28 Мск
Полиция: Скрипаля и его дочь отравили в собственном доме

Ранее 26.03.2018 12:44 Мск
Скрипали в день отравления выключали GPS на несколько часов

Ранее 26.03.2018 01:30 Мск
Захарова анонсировала "сюрприз" всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага

Ранее 25.03.2018 20:29 Мск
У России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка газа "Новичок"

Ранее 23.03.2018 20:35 Мск
Меркель: Мэй представила ЕС доказательства по делу Скрипаля

Ранее 23.03.2018 04:55 Мск
Тереза Мэй: Отравившее Скрипаля вещество идентифицировано

Ранее 20.03.2018 11:27 Мск
Высылаемые из Москвы 23 британских дипломата покинут РФ до конца недели

Ранее 18.03.2018 13:49 Мск
Российских дипломатов отказались пустить к Скрипалю

Ранее 18.03.2018 02:04 Мск
Британская полиция опубликовала фото автомобиля Сергея Скрипаля

Ранее 18.03.2018 00:48 Мск
Швеция опровергла слова Захаровой о разработке яда "Новичок"

Ранее 17.03.2018 20:03 Мск
Захарова: В России никогда не исследовали химоружие "Новичок"

Ранее 17.03.2018 14:04 Мск
Великобритания пообещала ответить на высылку своих дипломатов из России

Ранее 17.03.2018 12:42 Мск
Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

Ранее 17.03.2018 10:51 Мск
Британского посла вызвали в МИД России

Ранее 17.03.2018 08:18 Мск
Захарова: Решения об ответных мерах российской стороной приняты

Ранее 16.03.2018 18:04 Мск
ОЗХО предложила Лондону помощь в деле Скрипаля

Ранее 16.03.2018 17:14 Мск
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство дочери Скрипаля в Великобритании

Ранее 16.03.2018 11:24 Мск
Лавров предположил, что министру обороны Британии не хватает образования

Ранее 16.03.2018 10:44 Мск
Лавров подтвердил намерение Москвы выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона "по делу Скрипаля"

Ранее 16.03.2018 08:23 Мск
Telegraph: Вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери

Ранее 16.03.2018 04:05 Мск
Глава Минфина США прокомментировал введение новых санкций против РФ

Ранее 16.03.2018 02:51 Мск
США ввели новые санкции в отношении россиян

Ранее 16.03.2018 00:27 Мск
Минобороны нашло в арсенале Британии "хамские выражения"

Ранее 15.03.2018 20:56 Мск
Германия, Франция, США и Великобритания призвали Россию раскрыть всю информацию по программе разработки вещества под названием "Новичок"

Ранее 15.03.2018 15:28 Мск
"Отойти и заткнуться": Захарова ответила на выпад главы Минобороны Британии

Ранее 15.03.2018 13:49 Мск
Лавров: Действия Лондона по "делу Скрипаля" вызваны неспособностью выполнить обещания по Brexit

Ранее 15.03.2018 13:04 Мск
"Скоро": Россия вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании

Ранее 15.03.2018 08:29 Мск
Лондон заблокировал в СБ ООН российское заявление для прессы по "делу Скрипаля"

Ранее 15.03.2018 03:29 Мск
Лондон отказался предоставлять пробы отравившего Скрипаля вещества

Ранее 15.03.2018 02:16 Мск
Минпромторг: Россия выполнила конвенцию о запрещении химоружия

Ранее 15.03.2018 00:43 Мск
Небензя: Газ "Новичок" мог быть разработан в Великобритании

Ранее 14.03.2018 19:18 Мск
В МИД РФ назвали грубой провокацией заявление Терезы Мэй о мерах против России в связи с "делом Скрипаля"

Ранее 14.03.2018 16:12 Мск
Кадыров: Если американец убил вьетнамца из автомата Калашникова – тоже русский след?

Ранее 14.03.2018 15:52 Мск
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля"

Ранее 14.03.2018 15:15 Мск
СМИ сообщили о готовящейся высылке российских дипломатов из Великобритании

Ранее 14.03.2018 12:38 Мск
В Кремле усомнились в надежности информации британских СМИ по "делу Скрипаля"

Ранее 14.03.2018 04:30 Мск
Американский сенатор предложил ввести новые санкции против РФ

Ранее 14.03.2018 02:27 Мск
Россия запросила разъяснения у Великобритании об угрозе кибератаки

Ранее 13.03.2018 14:08 Мск
Посла Великобритании в Москве срочно вызвали в Министерство иностранных дел РФ

Ранее 13.03.2018 13:24 Мск
Лавров: Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля"

Ранее 13.03.2018 10:52 Мск
В Совфеде выдвинули две версии отравления Скрипаля

Ранее 13.03.2018 08:29 Мск
Грозят войной? Британский премьер-министр хочет приравнять отравление Скрипаля в Лондоне к военной агрессии

Ранее 13.03.2018 07:46 Мск
Посольство РФ в США напомнило Западу о Пауэлле, "трясущем пробиркой"

Ранее 13.03.2018 02:14 Мск
СМИ: Макрон присоединился к Мэй, чтобы ответить на "агрессивное поведение" России

Ранее 13.03.2018 00:16 Мск
Лондон и Москва могут разорвать дипотношения

Ранее 12.03.2018 18:05 Мск
Посольство России в Лондоне сообщило об угрозах российским журналистам








Добавить комментарий:

Постпред РФ при ООН: Происходящее вокруг "дела Скрипаля" - "зазеркалье"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+