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05.04.2018
политика  |  комментариев: 5
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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Капитан судна "Норд" отпущен на свободу
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Норд, рыболовецкое судно (2018) | Фото: beztabu.net

Херсонский городской суд решил освободить капитана арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимира Горбенко.
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После этого он направился в больницу для прохождения медицинского обследования, заявил адвокат Дмитрий Щербина. "Мы хотим сейчас удостовериться относительно состояния здоровья капитана судна. Поэтому сначала привезли его в больницу, а потом уже будем закрывать другие вопросы", — рассказал адвокат.

По словам правозащитника, Горбенко освободили до основного разбирательства. 6 апреля в полдень будет слушаться мера пресечения.

После ареста капитан судна "Норд" рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза. "Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Вчера доктора после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Одни медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице", — заявил Горбенко.

Члены экипаж задержанного "Норда", в свою очередь, отметили, что не намерены возвращаться без капитана российского рыболовецкого судна.

"Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем", — отметил один из членов экипажа, сообщает РИА "Новости".

Напомним, российское судно украинские пограничники захватили 25 марта в нейтральных водах. Судно доставили в порт Бердянск и арестовали. У моряков отобрали российские паспорта и принуждают для освобождения признать себя гражданами Украины. Поскольку их не признают российскими гражданами, то к ним не допускают российского консула. Капитана Владимира Горбенко увезли в Херсон.

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06.04.2018 02:56 Мск | Денис Линов
04:56 Екб


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Капитан судна "Норд" отпущен на свободу
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