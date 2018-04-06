Капитан судна "Норд" отпущен на свободу

Херсонский городской суд решил освободить капитана арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимира Горбенко.

После этого он направился в больницу для прохождения медицинского обследования, заявил адвокат Дмитрий Щербина. "Мы хотим сейчас удостовериться относительно состояния здоровья капитана судна. Поэтому сначала привезли его в больницу, а потом уже будем закрывать другие вопросы", — рассказал адвокат.

По словам правозащитника, Горбенко освободили до основного разбирательства. 6 апреля в полдень будет слушаться мера пресечения.

После ареста капитан судна "Норд" рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза. "Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Вчера доктора после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Одни медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице", — заявил Горбенко.

Члены экипаж задержанного "Норда", в свою очередь, отметили, что не намерены возвращаться без капитана российского рыболовецкого судна.

"Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем", — отметил один из членов экипажа, сообщает РИА "Новости".

Напомним, российское судно украинские пограничники захватили 25 марта в нейтральных водах. Судно доставили в порт Бердянск и арестовали. У моряков отобрали российские паспорта и принуждают для освобождения признать себя гражданами Украины. Поскольку их не признают российскими гражданами, то к ним не допускают российского консула. Капитана Владимира Горбенко увезли в Херсон.