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политика  |  комментариев: 5
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общество ;
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Путин провел встречу с врио главы Кемеровской области
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(2018) | Фото: Кремль

Президент Владимир Путин обсудил основные вопросы развития Кемеровской области - глава государства встретился с новым временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Цивилевым, говорится на сайте Кремля.
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"Вам довелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать, даже в критической ситуации, но это должно вас настроить на эффективную работу, должно настроить и даже мобилизовать все ваши качества положительные, а у вас их достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно", — сказал Путин.

Глава государства выразил надежду на то, что жители Кузбасса почувствуют указанную характеристику нового врио, когда он в полной мере приступит к работе. Президент сообщил, что по оценкам правительства эффективность региональной команды находятся на 73-м месте в стране. "То есть, вроде бы как и не такой большой показатель, но есть, совершенно очевидно, положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора. Все это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу", — сказал Путин.

Цивилев со своей стороны отметил, что самый главный потенциал Кемеровской области — это люди. "Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьей, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась", — сказал Цивилев.

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06.04.2018 02:49 Мск | Денис Линов
04:49 Екб


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Путин провел встречу с врио главы Кемеровской области
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