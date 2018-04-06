Василий Небензя назвал "дело Скрипаля" "мутной историей" Великобритании

Москвой по "делу Скрипаля", российские власти будут считать сложившуюся ситуацию "с высокой долей вероятности мутной историей" Великобритании.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на открытом заседании Совбеза организации. Российский дипломат использовал русский перевод формулировки, с помощью которой Лондон обвиняет Москву в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ.

Как отметил Василий Небензя, предположение главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о необходимости атаки в Солсбери для сплочения россиян перед выборами президента РФ является "абсурдным и аморальным". "Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете, — заявил он. — Советую британскому дипломату ознакомиться с названиями произведений Достоевского".

Постпред заявил, что главный аргумент британской стороны о "несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России" рассыпался на глазах, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, появилась запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой. Женщина заявила, что ее состояние, а также состояние отца нормальное.